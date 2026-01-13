নোয়াখালীতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ইনস্যুরেন্স কর্মকর্তা নিহত

নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় বিপ্লব চন্দ্র শীল (৩৮) নামের এক ইনস্যুরেন্স কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় তাঁর ভগ্নিপতি পলাশ চন্দ্র শীল গুরুতর আহত হন। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার গলাকাটা পোল এলাকায় কবিরহাট-বসুরহাট সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বিপ্লবের বাড়ি কবিরহাট উপজেলার ঘোষবাগ ইউনিয়নের আলীপুর গ্রামে। তিনি মেটলাইফ এজেন্সির বসুরহাট বাজার ইউনিটের ম্যানেজার ছিলেন।
জানা যায়, গতকাল রাতে কবিরহাট থেকে ভগ্নিপতি পলাশকে নিয়ে মোটরসাইকেলে কোম্পানীগঞ্জে ফিরছিলেন বিপ্লব। গলাকাটা পোল এলাকায় পৌঁছালে একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন বিপ্লব ও পলাশ। স্থানীয় লোকজন তাঁদেরকে উদ্ধার করে কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক বিপ্লবকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত পলাশকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
কবিরহাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার বিষয়টি জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর থেকে জানানো হয়েছিল। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে এ বিষয়ে লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।