হাসপাতালে সময়মতো আসেন না চিকিৎসক-কর্মচারীরা, দুদকের অভিযান

নোয়াখালী প্রতিনিধি

সেনবাগ ৫০ শয্যা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান চালান দুদক কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর সেনবাগে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান চালিয়েছে দুদক। চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেরিতে হাসপাতালে আসাসহ রোগীদের জন্য বরাদ্দ খাবার বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে এই অভিযান চালানো হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই অভিযান চলে। দুদক নোয়াখালীর পরিদর্শক মোহাম্মদ ইদ্রিস ও উপসহকারী পরিচালক জাহেদ আলমের নেতৃত্বে দুদকের একটি দল এই অভিযান চালায়।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে দায়িত্বরত চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নির্ধারিত সময়ে হাসপাতালে আসেন না। কেউ সকাল ১০টার পর কেউবা আবার দুপুরের পর আসেন। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে হাসপাতালটিতে অভিযান চালায় দুদক। অভিযানকালে চিকিৎসক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাসপাতালে দেরিতে আসার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়। একই সঙ্গে হাসপাতালে রোগীদের জন্য বরাদ্দ করা খাবার বিতরণেও অনিয়ম পাওয়া যায়।

দুদক নোয়াখালীর পরিদর্শক মোহাম্মদ ইদ্রিস বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে আমরা অনিয়মের তথ্য পেয়েছি। প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন পাঠানোর পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

