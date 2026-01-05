সড়ক দখল করে বালু রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি, চারজনকে জরিমানা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় সড়ক দখল করে বালু রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির অভিযোগে চারজনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় অবৈধভাবে রাখা ১৯২ ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়।
আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সহযোগিতায় বেগমগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাদাত হোসেন ঢাকা-নোয়াখালী মহাসড়কের বেগমগঞ্জ হেলিপ্যাড এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কিছু অসাধু ইট ও বালু ব্যবসায়ী বেগমগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন সড়কের দুই পাশ দখল করে ইট ও বালু রেখে ব্যবসা করে আসছিলেন। এতে সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছিল।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের তথ্য পেয়ে নোয়াখালী-ঢাকা মহাসড়কের বেগমগঞ্জ হেলিপ্যাড এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে তাদের মোট ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাদাত হোসেন বলেন, সড়ক দখল করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।