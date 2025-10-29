ভিসা দেওয়ার নামে ২৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক চক্র, গ্রেপ্তার ৩

অনলাইনে অস্ট্রেলিয়ার ভিসা দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় তিন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের হামুরহাট এলাকার বাসিন্দা খায়রুল ইসলাম (২২), কাচারীবাজার এলাকার বাসিন্দা তুহিন ইসলাম (২৫) ও তাঁর সহযোগী শামিম ইসলাম (২০)।
ভুক্তভোগী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাবনা জেলার বাসিন্দা শামিম ইসলাম ফেসবুকে অস্ট্রেলিয়ার ভিসা দেওয়ার বিজ্ঞাপন দেখে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে তাঁকে বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ২৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক চক্রটি। পরে কাগজপত্র যাচাই করে সেগুলো ভুয়া প্রমাণিত হলে তিনি থানায় মামলা করেন।
ওসি আশরাফুল ইসলাম বলেন, অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।