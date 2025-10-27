উত্তরা ইপিজেডে ৪ কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

চার কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন শ্রমিকেরা। আজ সোমবার ইপিজেডের মূল ফটকের সামনে এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এ সময় বিক্ষোভকারীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
শ্রমিকেরা জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রাপ্য বেতন নিয়মিত পরিশোধ করে না, অতিরিক্ত সময় কাজ করালেও সেই পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। এসব নিয়ে শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নামলে হঠাৎ করে চারটি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
জানা যায়, গত শনিবার (২৫ অক্টোবর) থেকে এই চার কারখানার শ্রমিকেরা বিভিন্ন দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেন। এরপর গতকাল রোববার উৎপাদন ব্যাহতসহ বিভিন্ন বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, মেইগো বাংলাদেশ লিমিটেড, ইপিএফ প্রিন্টিং লিমিটেড ও সেকশন সেভেন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।
জানতে চাইলে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ বলেন, ‘খবর পেয়ে ইপিজেড এলাকায় আমরা উপস্থিত হই। শ্রমিকদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে কথা বলে তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।’
এ বিষয়ে উত্তরা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বন্ধ থাকা চারটি কারখানা দ্রুত চালুর চেষ্টা করছি।’