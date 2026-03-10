হোম > সারা দেশ > নেত্রকোণা

আটপাড়ায় মাদক সেবনের দায়ে দুজনকে কারাদণ্ড

আটপাড়া (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 

দণ্ডপ্রাপ্ত দুই মাদকসেবী। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলায় মাদক সেবনরত অবস্থায় দুজনকে হাতেনাতে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত (মোবাইল কোর্ট) বসিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সোমবার (৯ মার্চ) রাত ৯টার দিকে নেত্রকোনা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে বেলা ৩টার দিকে উপজেলার তেলিগাতি গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন আটপাড়া উপজেলার তেলিগাতি গ্রামের আব্দুল সাত্তারের ছেলে হীরা মিয়া (৫০) এবং একই উপজেলার বড়তলি গ্রামের মৃত বেরাজ মিয়ার ছেলে মো. কাশেম (৪২)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার বিকেলে আটপাড়া থানাধীন তেলিগাতি গ্রামে অভিযান চালায় ডিএনসি নেত্রকোনা জেলা কার্যালয়ের একটি দল। এ সময় হীরা মিয়ার বসতঘরের পেছন থেকে মাদক সেবনরত অবস্থায় হীরা মিয়া ও মো. কাশেমকে হাতেনাতে আটক করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন আটপাড়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টি। আটক ব্যক্তিরা নিজেদের দোষ স্বীকার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এ সময় দুজনকে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, জনস্বার্থে তাঁদের এ ধরনের মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে। কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ইতিমধ্যে নেত্রকোনা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

