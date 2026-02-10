হোম > সারা দেশ > নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় চার ভোটকেন্দ্রসহ পাঁচ বিদ্যালয়ে আগুন

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

সদর উপজেলার পারলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনায় চারটি ভোটকেন্দ্রসহ পাঁচ বিদ্যালয়ে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে বিদ্যালয়ের বেঞ্চ ও সিলিং ফ্যান পুড়ে গেছে। গতকাল সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা এসব কেন্দ্রের বুথে আগুন দেয়।

ভোটের আগে ভীতি সৃষ্টির জন্য ভোটকেন্দ্রে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করছে ভোটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকে।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ভোটকেন্দ্রগুলো হলো—সদর উপজেলার পারলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র, নূরপুর শ্রীধরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বামনমোহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পূর্বধলা উপজেলার নারান্দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র।

এ ছাড়া সদর উপজেলার দক্ষিণ বিশিউড়া উচ্চবিদ্যালয়ে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এই বিদ্যালয়টি ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য অনুযায়ী, সোমবার দিবাগত রাত ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। আগুনে বুথের ভেতরে থাকা বেঞ্চ, ফ্যান ও লাইট পুড়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি টের পেয়ে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

মঙ্গলবার সকালে পুলিশ, ডিবিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করেন।

পুলিশ জানায়, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের বুথের পেছনের জানালা দিয়ে ভেতরে আগুন দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে ধারণা পাওয়া গেছে।

নেত্রকোনা জেলা পুলিশ সুপার মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।’ তিনি বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মাঠে রয়েছেন। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

কত মানুষের রগ কেটেছেন ভুলে গেছেন: বাবর

ডিঙাপোতা হাওর: দেওরাজান নদের বুকে চরে গরু, চলে যান

নেত্রকোনায় ড্রেন থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

চুরি করতে গিয়ে দরজার ফাঁকে আটকে যায় যুবকের গলা, পরদিন লাশ উদ্ধার

ইসলামী আন্দোলনের উপজেলা সেক্রেটারিসহ অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মীর জামায়াতে যোগদান

ভ্রাম্যমাণ আদালতে বাধা: চেয়ারম্যানকে বরখাস্তের এক দিন পর ইউএনও বদলি

পদ্মা সেতুর দায় পরিশোধ করতে গিয়ে চালের দাম ২০ টাকা বেড়ে গেছে: বাণিজ্য উপদেষ্টা

অভিভাবক লাঞ্ছিত, দুই শিক্ষককে শোকজ

নেত্রকোনায় স্বামীকে হত্যার দায়ে স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় বাধা, ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা