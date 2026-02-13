হোম > সারা দেশ > নেত্রকোণা

নেত্রকোনা-২: লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে ডা. আনোয়ারুল হক বিজয়ী

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

অধ্যাপক ডা. মো. আনোয়ারুল হক। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নেত্রকোনা-২ (সদর-বারহাট্টা) আসনে লক্ষাধিক ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির প্রার্থী অধ্যাপক ডা. মো. আনোয়ারুল হক। আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল ঘোষণা করেছেন।

প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, আনোয়ারুল হক ১ লাখ ৭১ হাজার ৩৯৯ট ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের এনসিপির প্রার্থী ফাহিম রহমান খান পাঠানের প্রাপ্ত ভোট ৬৭ হাজার ৩৬৭টি।

সদর বারহাট্টা আসনে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মোট ৫ লাখ ২ হাজার ৪৩৮ জন ভোটার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৫০ হাজার ৪৭ এবং পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৯ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ১২ জন। মোট ভোট প্রদান করেন ২ লাখ ৭০ হাজার ২৮৫ জন। প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ৫৩.৭৯।

