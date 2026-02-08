কত মানুষের রগ কেটেছেন ভুলে গেছেন: বাবর

জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেছেন, ‘আমার নেত্রী ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তখন খুব কাছে থেকে দেখেছি। আপনারা কী করতে পারেন।’
আজ রোববার নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পৌর শহরের শহীদ আলী উছমান শিশুপার্কে এক নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
লুৎফুজ্জামান বাবর বলেন, ‘আপনারা রগ কাটা ছাড়া কী চিনেন? মানুষ খুন করতে পারেন। কত মানুষ খুন করেছেন বলতে পারেন? কত মানুষের রগ কেটেছেন ভুলে গেছেন? আমি সে বিষয়ে বলতে চাই না, কখনো বলিনি। কিন্তু এখন আপনারা আমাকে দিয়ে বলাচ্ছেন।’
তিনি বলেন, ‘আরও অনেক খবর জানি। বেশি কথা বলাবেন না আমাকে দিয়ে, নইলে সব বলে দেব।’
সাবেক এই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানকে আমি শ্রদ্ধা করি। এই গণ-অভ্যুত্থান না হলে আমি আজ এখানে আসতে পারতাম না, আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিত। তাই ’২৪-কে ভুলতে চাই না। তেমনি ’৭১-কেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না, ’৭১ না হলে আমরা এই স্বাধীন দেশ এবং লাল-সবুজের পতাকা পেতাম না।’
লুৎফুজ্জামান বাবর আরও বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। দেশে ও বিদেশে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।’
উপজেলা বিএনপির সভাপতি সেলিম কার্ণায়েনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী পুতুলের সঞ্চালনায় জনসভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সদস্য কৃষিবিদ চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল ফারুক, বিএনপির নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন খান রনি, ইমরান খান চৌধুরী, জেলা মহিলা দলের সভাপতি রুখসানা কানিজ চৌধুরী পলমল, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম এরশাদুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ভিপি, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের উপজেলা আহ্বায়ক মাওলানা মাছুম আহমেদ, মাওলানা মাহমুদুল হাসান প্রমুখ।