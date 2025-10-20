ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

ঋণের বোঝা সামলাতে না পেরে আত্মগোপনে চলে যাওয়া নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার সাহতা ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাককে ১৭ দিন পর উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিখোঁজের ঘটনায় তাঁর পরিবারের করা সাধারণ ডায়েরির (জিডি) সূত্র ধরে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার বাড়ৈখালী বাজার থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। গতকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) আব্দুর রাজ্জাককে তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।
নেত্রকোনা জেলা পুলিশের মিডিয়া মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বারহাট্টা উপজেলার সাহতা ইউনিয়নের বড়গাওয়া গ্রামের মৃত ইছব আলীর ছেলে এবং স্থানীয় কৃষক দল সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক এলাকার লোকজনের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এই ঋণের চাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি ১ অক্টোবর রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাড়ি থেকে চলে যান।
পুলিশের তদন্তে জানা যায়, এলাকা ছাড়ার পর তিনি ট্রেনে করে প্রথমে গৌরীপুর যান এবং সেখানে এক রাত অবস্থান করেন। পরদিন গৌরীপুর থেকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গিয়ে আট দিন দিনমজুরের কাজ করেন। এরপর ১১ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা এলাকায় যান এবং ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় দিনমজুরের কাজ করেন। সর্বশেষ, ১৬ অক্টোবর তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার বাড়ৈখালী বাজারে যান।
এদিকে, আব্দুর রাজ্জাক নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁর ছেলে বারহাট্টা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। বারহাট্টা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আরিফুল ইসলাম তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় মুন্সিগঞ্জ শ্রীনগর উপজেলার বাড়ৈখালী বাজার এলাকায় আব্দুর রাজ্জাকের অবস্থান শনাক্ত করেন। পরে গত শনিবার পুলিশ সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নেত্রকোনায় নিয়ে আসে।