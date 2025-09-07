‘দুর্নীতি শিলার মতো ধারণ করেছে, সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা যাবে না’

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কমিশনার (তদন্ত) মিয়া মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী বলেছেন, ‘সমগ্র দেশে কিংবা কোনো অফিসে যা দুর্নীতি আছে, কঠিন শিলার মতো ধারণ করেছে। এ রূপ কঠিন শিলাকে সাবানের ফেনা দিয়ে পরিষ্কার করা যাবে না, কিন্তু পরিষ্কার তো করতেই হবে। কঠিন শিলা যেন পরিষ্কার করা যায় সে জন্য আমরা সবাই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বদ্ধপরিকর।’
রোববার বিকেলে নেত্রকোনা শহরের মোক্তারপাড়া পাবলিক হলে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে দুদক কমিশনার আলি আকবার এসব কথা বলেন। এদিন সকাল থেকে এ গণশুনানি শুরু হয়।
কমিশনার আলি আকবর বলেন, ‘আমরা দাবি করে বলতে পারি, আমরা যা ব্রিফিং দিয়ে থাকি—সেটা বস্তুনিষ্ঠ। এর মধ্যে সামান্যতম কৃপণতা নাই, কোনো লুকোচুরি নাই। আমরা চেষ্টা করছি প্রকৃত অর্থে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতে।’
প্রসঙ্গত, নেত্রকোনায় সরকারি দপ্তরগুলো থেকে জনগণের পরিষেবা নিশ্চিত ও গ্রাহকের ভোগান্তি কমাতে দুর্নীতি দমন কমিশনের গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার ২৭টি দপ্তরের বিরুদ্ধে ৯৬টি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমবারের মতো দুদকের এ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গত ২৪ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে, পাসপোর্ট অফিস, এসি ল্যান্ড অফিস, রেজিস্ট্রার অফিসসহ মোট পাঁচটি স্থানে, বুথের মাধ্যমে ভুক্তভোগী ও জনসাধারণের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়।
ভুক্তভোগীরা তথ্যপ্রমাণসহ অভিযোগ দিলে তা যাচাই-বাছাই করার পর রোববার সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা শহরের মোক্তারপাড়ায় পাবলিক হলে দুদকের এ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।
গণশুনানিতে গ্রাহক আব্দুর রাজ্জাকের ভৌতিক বিলের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পিডিবির নির্বাহী প্রকৌশলী মোহা. সালাহ উদ্দীন বিরুদ্ধে তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় দুদক।
এ ছাড়া জেলা সাবরেজিস্ট্রার অফিসের অতিরিক্ত নকল নবিশ আ. কুদ্দুস হারিস ও তল্লাশিকারক ওয়াফিজ মিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় লাইসেন্স স্থগিতাদেশ দিয়েছেন দুদকের কমিশনার (তদন্ত) আলি আকবার আজিজী।