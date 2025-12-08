হোম > সারা দেশ > নেত্রকোণা

মোহনগঞ্জে এক গ্রাম থেকে তিন এমপি প্রার্থী

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

অধ্যাপক আল হেলাল তালুকদার, অ্যাডভোকেট আব্দুল কাদির ও মাওলানা লুৎফুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার একই গ্রামের তিন নেতা তিনটি রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন নিজ এলাকায় ও অপরজন ঢাকার একটি আসনে প্রার্থী হয়েছেন।

প্রার্থীরা হলেন—মোহনগঞ্জ উপজেলার মাঘান-সিয়াধার ইউনিয়নের মাঘান গ্রামের বাসিন্দা অধ্যাপক আল হেলাল তালুকদার, অ্যাডভোকেট আব্দুল কাদির ও মাওলানা লুৎফুর রহমান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নেত্রকোনা-৪ (মদন-মোহনগঞ্জ-খালিয়াজুরী) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হয়েছেন ময়মনসিংহ মহানগর জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আল হেলাল তালুকদার, একই আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী হয়েছেন নেত্রকোনা জেলা গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আব্দুল কাদির এবং ঢাকা-৫ আসনে এবি পার্টির প্রার্থী হয়েছেন মাওলানা লুৎফুর রহমান।

স্থানীয় বাসিন্দা আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘এটা আমাদের হাওর এলাকার সৌভাগ্য যে, একই গ্রামের তিনজন এমপি প্রার্থী হয়েছেন।’

জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক আল হেলাল তালুকদার বলেন, ‘যেকোনো দলের প্রার্থী হয়ে যে কেউ আসতে পারে, এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। একই গ্রামের তিনজন নয়, পাঁচজনও প্রার্থী হয়ে আসতে পারে, এটা কোনো বিষয় না। আমি আমার দলের মনোনীত প্রার্থী হয়ে এসেছি প্রচারণা চালাতে এবং চালিয়ে যাচ্ছি, বিজয় আমাদের আসবে ইনশা আল্লাহ।’

গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী অ্যাডভোকেট আব্দুল কাদির বলেন, ‘একই গ্রামের তিনজন প্রার্থী, এটা দোষের কিছু নয়। তবে একজন ঢাকায় নির্বাচন করবে। আর দুজন আছি একই এলাকায়। এতে আমি তেমন কোনো সমস্যা দেখছি না। আমাকে দল এখানে মনোনয়ন দিয়েছে। দেখা যাক কী হয়। তবে যেখানেই যাই, ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। আমি আশাবাদী, জয়ী হব ইনশা আল্লাহ।’

উল্লেখ্য, নেত্রকোনা-৪ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হয়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। তাঁর বাড়ি মদন উপজেলায়।

সম্পর্কিত

উদীচী ট্র্যাজেডি দিবসে ৩ মিনিট স্তব্ধ নেত্রকোনা

কৃষকের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ কৃষি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, তদন্তে কমিটি

সহকারী শিক্ষকেরা কর্মবিরতিতে: একাই ৪৫০ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নিচ্ছেন প্রধান শিক্ষক

সোমেশ্বরী নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় ২ জনের কারাদণ্ড

নেত্রকোনায় সংঘর্ষে আহত যুবকের মৃত্যু, ফের সংঘাতের আশঙ্কা

নেত্রকোনার আটপাড়ায় দুই গ্রামের সংঘর্ষে বহু আহত

নেত্রকোনায় আগুনে পুড়ল ২৫ দোকান, আহত ১

নেই কোনো কর্মকর্তা, নেত্রকোনায় পিয়ন দিয়ে চলে শিক্ষা কার্যালয়

বিএনপি ও জামায়াত দুই দলেরই নেতা বেলায়েত

নেত্রকোনায় হাওর থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা