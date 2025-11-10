হোম > সারা দেশ > নাটোর

নাটোর-১ আসন: বিএনপির মনোনয়নে ভাই- বোনের কোন্দল

নাইমুর রহমান, নাটোর 

ফারজানা শারমিন পুতুল ও ইয়াসির আরশাদ রাজন। ছবি: সংগৃহীত

নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রয়াত উপদেষ্টা সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটলের কন্যা ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল। তবে বোনের মনোনয়নে ক্ষুব্ধ পটলপুত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি ডা. ইয়াসির আরশাদ রাজন। তিনি এই আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন।

পুতুলের মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে ভাই-বোনের এই মনোনয়ন দ্বন্দ্বে শরিক হয়েছেন আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-দপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু। রাজন ও টিপুর অনুসারীদের অভিন্ন উদ্দেশ্য এখন রাজপথে। প্রতিদিন সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন টিপু-রাজনের অনুসারীরা। এতে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে লালপুর। জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে সম্ভাব্য প্রার্থী পুতুলের পক্ষে কাজ করতে নির্দেশনা দেওয়া হলেও অনেকে তা মানছেন না। এ নিয়ে বিভক্তি ও উদ্বেগ কাজ করছে বিএনপির কর্মীদের মধ্যে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৮ সালের নির্বাচনে এই আসনে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন পুতুল-রাজনের মা কামরুন্নাহার শিরিন। ওই নির্বাচনের পর শারীরিক অসুস্থতার জন্য নির্বাচন না করার ঘোষণা দেন তিনি। এতে পরিবারের থেকে রাজনীতির হাল ধরেন পুতুল। পুতলকে নেতা মেনেই আবর্তিত হয় স্থানীয় বিএনপির রাজনীতি। ২০২২ সালে বাগাতিপাড়া পৌরসভা নির্বাচনে টিপুর অনুসারী শরিফুল ইসলাম লেলিন মেয়র নির্বাচিত হন। তখন থেকে এই আসনে পুতুল ও টিপুর অনুসারীদের গ্রুপিং সামনে আসে। পরের বছর লালপুর উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হলে পুতুলের ভাই রাজন আহ্বায়ক হন। তবে গত বছরের ৫ আগস্টের পর হঠাৎ পুতুল ও রাজনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। তখন থেকে তাঁরা পৃথকভাবে দলীয় কর্মসূচি পালন শুরু করেন।

এদিকে পরিবার থেকে আগামী নির্বাচনে কে মনোনয়ন চাইবে, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয় ভাই-বোনের মধ্যে। চলতি বছর মা কামরুন্নাহার শিরিন মেয়ে পুতুলকে এই পরিবারের বিএনপির প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দেন। এ সিদ্ধান্ত না মেনে ছেলে রাজন পৃথকভাবে দলীয় কর্মসূচি পালন অব্যাহত রাখেন। এক মাস ধরে ভাই-বোন পৃথকভাবে মনোনয়নের জন্য চেষ্টা করলেও বিএনপি সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করে পুতুলকে ৷ এর পর থেকে মহাসড়ক অবরোধ, অগ্নিসংযোগ ও বিক্ষোভ শুরু করেন রাজনের অনুসারীরা।

একই দাবিতে মাঠে নামে টিপু গ্রুপও। টিপু ও রাজন অনুসারীরা প্রায় প্রতিদিনই লালপুর উপজেলার কোনো না কোনো স্থানে সড়ক অবরোধ, রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ।

দুই উপজেলার বিএনপি কর্মীরা জানান, বিএনপি তিন ভাগ হওয়ায় তাঁরা অস্বস্তিতে পড়েছেন। এই অস্বস্তির সুযোগ নিয়ে মাঠের অবস্থান পোক্ত করছে জামায়াতে ইসলামী। লালপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব হারুনুর রশীদ পাপ্পু বলেন, ‘দল ফারজানা শারমিন পুতুলকে মনোনয়ন দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই কর্মীদের। তবু যাঁরা এটা করছেন, তাঁরা দলের সিদ্ধান্ত মানছেন না। তাঁদের কাজ করতে হবে পুতুলের পক্ষে।’

বাগাতিপাড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম লেলিন বলেন, ‘এই আসনের কর্মীরা ক্ষুব্ধ। পুতুলের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার মাত্র কয়েক বছরের। কিন্তু টিপু দলের দুঃসময়ের কান্ডারি হিসেবে হামলা, মামলা, অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করছেন। তিনি মনোনয়নের যোগ্য ছিলেন। আমরা চাই চূড়ান্ত মনোনয়ন টিপুকে দিয়ে দল মূল্যায়ন করবে।’

এ ব্যাপারে ইয়াসির আরশাদ রাজনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়। তবে সম্প্রতি ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে তিনি বোনের প্রার্থী পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন। তিনি লেখেন, ‘সবাই একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ থাকুন। ধৈর্য ধারণ করুন। আমি আপনাদের ছেড়ে কোথাও যাব না।’

তাইফুল ইসলাম টিপু বলেন, ‘আমার বিশ্বাস জন্মেছে, এই আসনের মানুষ আমার সঙ্গে আছে। আমি স্বতন্ত্র নির্বাচন করলেও বিজয়ী হব। মনোনয়ন এখনো চূড়ান্ত হয়নি। যদি মনোনয়ন পরিবর্তন না হয়, তবে আমার কর্মীরা আমার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ওয়ার্ক শুরু করবে।’

ফারজানা শারমিন পুতুল বলেন, ‘এই আসনে মনোনয়ন নিয়ে ষড়যন্ত্র হয়। ভাই পেলে যেমন আমি তাঁর পক্ষে কাজ করতাম, তেমনি আমি পাওয়ায় ভাইও আমার পক্ষে কাজ করবেন বলে বিশ্বাস করি। এই আসন বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে দলকে উপহার দিতে পারব।’

এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, ‘দল করতে হলে শৃঙ্খলা ও সিদ্ধান্ত মানতে হবে। দলবিরোধী কর্মকাণ্ড বেশিক্ষণ সহ্য করা হবে না।’

