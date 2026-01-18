নরসিংদীতে তরুণীকে ধর্ষণচেষ্টার ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

নরসিংদীর রায়পুরায় এক তরুণীকে ধর্ষণচেষ্টার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার ভুক্তভোগী তরুণী পাঁচজনকে অভিযুক্ত করে পর্নোগ্রাফি আইনে রায়পুরা থানায় মামলা করেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রাহিম (১৮), মাহবুবুর রহমান (২৮) ও ত্রিসাদ (২০)। অন্য দুই আসামি সাজিদ (১৯) ও শাহ পরান (২০) পলাতক রয়েছেন।
জানা গেছে, উপজেলার একটি প্রত্যন্ত এলাকায় এ ধর্ষণচেষ্টার ঘটনা ঘটে।
মামলার এজাহারে ভুক্তভোগী তরুণী জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁকে অনেক দিন ধরে উত্ত্যক্ত করছিলেন। ১৫ জানুয়ারি রাতে শৌচালয়ে যেতে বের হলে তাঁকে ঘরের সামনে ধর্ষণচেষ্টা করা হয় এবং মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করা হয়। আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
ভুক্তভোগীর অভিযোগ, ধারণ করা ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে স্থানীয়দের সহায়তায় ১৬ জানুয়ারি রাতে রাহিম, মাহবুবুর ও ত্রিসাদকে আটক করা হয়। একটি মহল ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুজিবুর রহমান বলেন, ধর্ষণচেষ্টার ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে ১৭ জানুয়ারি পাঁচজনকে অভিযুক্ত করে মামলা করা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চেহারা স্পষ্ট দেখা যায়। ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্য দুজনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।