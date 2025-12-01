ফতুল্লায় যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় সুমন খলিফা (৩৫) নামের এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে ফতুল্লা থানার কাশীপুর মধ্য নরসিংপুর এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, সুমন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার আন্দারমানিক গ্রামের মন্টু খলিফার ছেলে। তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সোনিয়াকে নিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। সুমনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
সুমনের স্ত্রী সোনিয়ার বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, সোনিয়া বিভিন্ন ক্লাবে গান পরিবেশন করেন। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে সুমন তাঁকে নিয়ে পঞ্চবটি এলাকার সোহেল সরকারের গানের ক্লাবে যান। সেখানে সোনিয়াসহ অন্য শিল্পীরা সারা রাত অবস্থান করেন এবং গান পরিবেশন করেন। সকালে বাসায় ফেরার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় স্বামীকে খুঁজে না পেয়ে সোনিয়া তাঁর গানের দলের সঙ্গে বাসার উদ্দেশে রওনা হন।
এদিকে বাসায় ফেরার পথে সোনিয়া ও তাঁর দল ফতুল্লার ইসদাইর এলাকার অক্টো অফিস মোড়ে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে। এ বিষয়ে অভিযোগ দিতে ফতুল্লা থানায় যান তিনি। এ সময় জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বর থেকে পুলিশ জানতে পারে, মধ্য নরসিংপুর এলাকায় একটি রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। পরে পুলিশের মাধ্যমে মরদেহের ছবি দেখে সোনিয়া তাঁর স্বামী সুমন খলিফাকে শনাক্ত করেন।
ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সুমনের মাথার পেছনে, পিঠে ও কোমরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।