রূপগঞ্জে নিজ গ্রামের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন নির্বাচন কমিশনার

নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) আসনে নিজ গ্রামে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টা ১০ মিনিটে তিনি রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর পুটিনা উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে যান এবং ভোট গ্রহণের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।
কেন্দ্র পরিদর্শনকালে নির্বাচন কমিশনার ভোটকক্ষ ঘুরে দেখেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ভোটারদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় করেন। তিনি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।
কেন্দ্র-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, সকাল থেকেই ভোটারদের উপস্থিতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পর্যাপ্ত পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন রয়েছেন।
প্রিসাইডিং কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘ইসি মহোদয় এসে আমাদের তদারকি করলেন। খোঁজখবর নিলেন ঠিকভাবে সব হচ্ছে কি না। সব মিলিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।’