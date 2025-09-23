হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুৎকেন্দ্রে ডাকাতি, গ্রেপ্তার ৯

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

উদ্ধার করা মালপত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ৯ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে লুট হওয়া অর্ধকোটি টাকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ একটি ট্রাক উদ্ধার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিদ্ধিরগঞ্জে আদমজী র‍্যাব-১১-এর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন।

এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন জানান, ২১ সেপ্টেম্বর রাতে ফতুল্লায় নির্মাণাধীন ডিপিডিসির বিদ্যুৎকেন্দ্রে শ্রমিকদের পরিহিত পোশাকে প্রথমে ৩ ডাকাত প্রবেশ করে সিকিউরিটি গার্ডদের জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে ফেলে। পরে বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন নির্মাণের জন্য রক্ষিত কেব্‌ল, রিং নেটওয়ার্ক, ট্রান্সফরমার কেব্‌ল, তামার তারসহ আনুমানিক ৬৫ লাখ টাকা মূল্যের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ট্রাকে তুলে লুট করে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় ফতুল্লা থানায় মামলা হলে র‍্যাব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে লুণ্ঠিত মালপত্র ও ডাকাত দলের সর্দার লিটনসহ ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ সময় ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত ১টি ট্রাক, খেলনা পিস্তল, চাকু, চাপাতি ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সর্দার লিটনের বিরুদ্ধে ৫টি ডাকাতি মামলা রয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে জন্য অভিযান চলছে।

সম্পর্কিত

সোনারগাঁয়ে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনে নিরাপত্তার কোনো ঝুঁকি নেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সোনারগাঁয়ে বজ্রপাতে প্রাণ গেল কৃষকের

সোনারগাঁয়ে ডাব পাড়া নিয়ে মেজ ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই খুন

রূপগঞ্জে প্রবাসীদের মারধর, তৃতীয় লিঙ্গের ১২ ব্যক্তি গ্রেপ্তার

গ্যারেজের ৫ অটোরিকশা ডাকাতি, ডাকাতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে শিশুসহ দম্পতির লাশ উদ্ধার

সোনারগাঁয়ে তিনটি চুনা কারখানা গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন, অবৈধ গ্যাস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন

কাঁচপুরে ৫ শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

আড়াইহাজারে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে সংঘবদ্ধ পিটুনি, নিহত ১
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা