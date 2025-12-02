হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

দুই সন্তান রেখে উধাও প্রবাসীর স্ত্রী, থানায় অভিযোগ

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দুই সন্তান রেখে প্রেমিকের সঙ্গে চলে গেছেন এক নারী। তাঁর স্বামী দুবাইপ্রবাসী। ওই নারী যাওয়ার সময় সাত ভরি স্বর্ণসহ ২১ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জিয়ানগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুবাইপ্রবাসীর ভাই সাইদুর রহমান সোমবার (১ ডিসেম্বর) সোনারগাঁ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। গত ছয় মাসেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাশেদুল হাসান খান অভিযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকার দয়াগঞ্জ এলাকার ওই নারীর সঙ্গে প্রায় ৯ বছর আগে পিরোজপুর ইউনিয়নের জিয়ানগর গ্রামের সাইফুল ইসলামের (৩৫) বিয়ে হয়। তাঁদের ঘরে (১৪) ও (৫) বছরের দুই ছেলেসন্তান রয়েছে।

স্বামী বিদেশ থাকার সুযোগে এক যুবকের সঙ্গে ওই নারীর পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছয় মাস আগে ওই নারী স্বামী-সন্তান রেখে বাড়ি থেকে চলে যান। গত ছয় মাসেও খোঁজাখুঁজি করে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাশেদুল হাসান খান বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

