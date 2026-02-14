হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে জামানত হারিয়েছেন সাবেক চার এমপি-মন্ত্রী

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রীতিমতো জামানত হারিয়েছেন একাধিক সাবেক এমপি ও মন্ত্রী। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার পর ভোটের মাঠে আলোচনায় থাকলেও ব্যালটের লড়াইয়ে জামানত হারিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশন সূত্র বলছে, আইন অনুযায়ী মোট প্রদত্ত ভোটের ন্যূনতম এক-অষ্টমাংশ বা ১২.৫ শতাংশ ভোট না পেলে সরকারি কোষাগারে যুক্ত হবে জামানতের টাকা।

এবারের নির্বাচনে সাবেক এমপি-মন্ত্রীদের মধ্যে নির্বাচনে লড়েছেন নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের সাবেক এমপি আতাউর রহমান আঙ্গুর। নারায়ণগঞ্জ ৩ আসনের সাবেক এমপি ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী রেজাউল করিম। নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক এমপি গিয়াস উদ্দিন এবং একই আসনের সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলী।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার ঘোষিত ফলাফল থেকে জানা যায়, নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার) আসনের মোট ভোটার ২ লাখ ৩০ হাজার ৭৩ জন। এই আসনে স্বতন্ত্র পদে লড়াই করা আতাউর রহমান আঙ্গুর পেয়েছেন ১৮ হাজার ৭৪৪ ভোট। প্রদত্ত ভোটের সাড়ে ১২ শতাংশ না হওয়ায় জামানত হারিয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁ-সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনের মোট ভোটার ৩ লাখ ৩২ হাজার ৮৫২ জন। এই আসনে লড়াই করেছেন সাবেক এমপি ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী রেজাউল করিম ও নারায়ণগঞ্জ ৪ আসনের সাবেক এমপি গিয়াস উদ্দিন। এদের মধ্যে রেজাউল করিম পেয়েছেন ৪ হাজার ৫৬৯ ভোট ও গিয়াস উদ্দিন পেয়েছেন ২০ হাজার ৩৭৯ ভোট। দুজনেই জামানত হারিয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনের মোট ভোটার ২ লাখ ৬২ হাজার ৭২৯ জন। এই আসনে স্বতন্ত্র পদে নির্বাচন করেছেন সাবেক এমপি গিয়াস উদ্দিন ও বিআরপি থেকে নির্বাচন করেছেন সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলী। তাঁদের মধ্যে গিয়াস উদ্দিন পেয়েছেন ৪ হাজার ৭৭৯ ভোট এবং মোহাম্মদ আলী পেয়েছেন ১১ হাজার ৩২৮ ভোট। দুজনেই জামানত হারিয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা রায়হান কবীর বলেন, নির্বাচনে প্রার্থীদের জামানত ৫০ হাজার টাকা। নারায়ণগঞ্জে জামানত হারানো প্রার্থীদের টাকা সরকারি কোষাগারে যুক্ত হবে।

