সিদ্ধিরগঞ্জে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে কাজ করতে গিয়ে নিহত ১, আহত ২

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ট্রান্সফরমারে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে নজরুল ইসলাম (৪৫) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় তাঁর দুই সহকর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) বেলা ১১টায় সিদ্ধিরগঞ্জের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে মুনলাইট গার্মেন্টস-সংলগ্ন রাস্তার ওপর বিদ্যুতের লাইনে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আব্দুর রহমান নামের এক ঠিকাদারের অধীনে ১২-১৩ জন শ্রমিকের একটি দল ট্রান্সফরমারে কাজ করছিল। শ্রমিকেরা জানিয়েছেন, কাজ শুরুর সময় বিদ্যুতের লাইন বন্ধ ছিল। তবে হঠাৎ লাইন চালু হলে নজরুল ইসলাম এবং তাঁর দুই সহকর্মী শক খান (বিদ্যুতায়িত হন)।

এতে নজরুল ইসলাম ঘটনাস্থলে মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁর দুই সহকর্মী আব্দুর রাজ্জাক ও আব্দুল করিমকে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত খানপুর ৩০০ শয্যার হাসপাতালে নিয়ে যান।

এ বিষয়ে আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মিরন মিয়া বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে খানপুর হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। তবে আহত ব্যক্তিদের আমরা পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।’ 

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম জানিয়েছেন, নজরুল নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত দুজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় খানপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

