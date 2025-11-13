হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে ১২ ঘণ্টায় আওয়ামী লীগের ২৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

মোটরবাইক চালকের ব্যাগ তল্লাশি করছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গত ১২ ঘণ্টায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অন্তত ২৭ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তারেক আল মেহেদী বলেন, জেলার সাতটি থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলাজুড়ে অন্তত ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা সবাই আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের সদস্য। পুলিশ কর্মকর্তা জানান, আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সড়ক-মহাসড়কে অন্তত ২৬টি তল্লাশিচৌকি স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিত টহলের পাশাপাশিও নজরদারি বাড়ানো হয়েছ।

এর আগের ৩৬ ঘণ্টায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ২৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ছাড়া, কিছু ককটেল, পেট্রল ও বিস্ফোরক দ্রব্যও উদ্ধার করা হয়। বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়কে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় দুর্বৃত্তদের আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে এরপর থেকে আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলাজুড়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

