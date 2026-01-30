হোম > সারা দেশ > নড়াইল

বাসায় এসে সন্ত্রাসীরা হত্যার হুমকি দিচ্ছে: নড়াইলের স্বতন্ত্র প্রার্থী

নড়াইল প্রতিনিধি 

নিজ বাসায় সংবাদ সম্মেলন করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক বি এম নাগিব হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নড়াইল-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক বি এম নাগিব হোসেন বলেছেন, নির্বাচনের লড়াই থেকে সরিয়ে দিতে তাঁকে ভয়ভীতি ও হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। গত বুধবার দিবাগত রাতে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা তাঁর বাসায় এসে হুমকি দিয়ে গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলার কালিয়া উপজেলার দক্ষিণ যোগানিয়া গ্রামে নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করে এসব অভিযোগ করেন তিনি।

জিয়া পরিষদ নেতা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক নাগিব জানান, বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ছয়-সাতজন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী মাইক্রোবাসে করে তাঁর বাসার সামনে আসে। তারা ডিবি পরিচয়ে ডাকাডাকি করে তাঁকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। সন্দেহ হওয়ায় তিনি ঘর থেকে বের হননি। একপর্যায়ে সন্ত্রাসীরা গালিগালাজ করে বাড়ির গেটে সজোরে আঘাত করে এবং তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়। অধ্যাপক নাগিব আরও জানান, সন্ত্রাসীরা আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে ফাঁকা গুলি ছুড়েছে বলে প্রতিবেশীদের কাছে তিনি শুনেছেন। নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কারণেই এই হুমকি পাওয়ার দাবি করেন তিনি।

নড়াগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রহিম বলেন, ঘটনা জানার পর পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছেন। তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পর্কিত

নিখোঁজের ১ মাস পর নড়াইলে সেপটিক ট্যাংক থেকে গৃহবধূর গলিত লাশ উদ্ধার, স্বামী আটক

নড়াইল নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রশিক্ষককে অবরুদ্ধ করে পদত্যাগপত্রে সই নিলেন শিক্ষার্থীরা

নড়াইলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত

নড়াইলে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল কৃষিশ্রমিকের

নড়াইলে দুটি আসনে ২৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

নড়াইল-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা বিএনপি নেতা নাগিবের

রোগীর পেটে গজ রেখে সেলাই, ক্লিনিকের ওটি সিলগালা

নড়াইলের ২ আসন: বিএনপি-জামায়াত সমানে সমান, আশাবাদী প্রার্থীরা

চিত্রা নদীতে ভেসে এল নারীর লাশ, মুখ বাঁধা মাফলারে

বসতঘর থেকে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা