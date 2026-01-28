হোম > সারা দেশ > নড়াইল

নিখোঁজের ১ মাস পর নড়াইলে সেপটিক ট্যাংক থেকে গৃহবধূর গলিত লাশ উদ্ধার, স্বামী আটক

নড়াইল প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় নিখোঁজের এক মাসের বেশি সময় পর সেপটিক ট্যাংক থেকে সুমি ওরফে আলপনা (৩৫) নামের এক গৃহবধূর গলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাতে উপজেলার শুক্তগ্রামের বাবরা-হাচলা ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিকের সেপটিক ট্যাংক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় নিহত নারীর স্বামী আল-আমীন মন্ডল ওরফে ইরানুরকে (৪১) আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও নিহত নারীর স্বজনের বরাতে জানা গেছে, শুক্তগ্রাম পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা ইরানুরের স্ত্রী আলপনা গত ১৯ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক ১০টার দিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। পরদিন ২০ ডিসেম্বর নিখোঁজ গৃহবধূর ভাই মো. সাকিব মোল্যা কালিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। আলপনার নিখোঁজের ঘটনায় তাঁর স্বামী ইরানুরের সংশ্লিতার প্রমাণ পেয়ে গতকাল বিকেলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে ইরানুর স্বীকার করেন, তিনি তাঁর স্ত্রী আলপনাকে হত্যার পর লাশ বাড়ির পাশে বাবরা-হাচলা ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিকের সেপটিক ট্যাংকে লুকিয়ে রেখেছেন। পরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রাতে পুলিশ আলপনার গলিত লাশ উদ্ধার করে। স্ত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখা এবং যৌতুকের দাবিতে ইরানুরের পরিবারে কলহ লেগে থাকত বলে স্বজনেরা জানান।

কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইদ্রিস আলী বলেন, গৃহবধূ আলপনা নিখোঁজের ঘটনায় জিডি হওয়ার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এরপর জিজ্ঞাসাবাদে আলপনার স্বামী পুলিশের কাছে স্বীকার করেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ গুমের চেষ্টা করেছেন। তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, বাড়ির পাশে একটি সেপটিক ট্যাংক থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

নড়াইল নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রশিক্ষককে অবরুদ্ধ করে পদত্যাগপত্রে সই নিলেন শিক্ষার্থীরা

নড়াইলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত

নড়াইলে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল কৃষিশ্রমিকের

নড়াইলে দুটি আসনে ২৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

নড়াইল-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা বিএনপি নেতা নাগিবের

রোগীর পেটে গজ রেখে সেলাই, ক্লিনিকের ওটি সিলগালা

নড়াইলের ২ আসন: বিএনপি-জামায়াত সমানে সমান, আশাবাদী প্রার্থীরা

চিত্রা নদীতে ভেসে এল নারীর লাশ, মুখ বাঁধা মাফলারে

বসতঘর থেকে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

দুপক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা