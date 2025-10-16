শতবর্ষী কলেজে ১০ শিক্ষক, পরীক্ষার্থী ৪: পাস করেনি কেউ

নওগাঁর বদলগাছীতে শতবর্ষী একটি কলেজের একজন শিক্ষার্থীও চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় কৃতকার্য (পাস) হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে দেখা যায়, উপজেলার বালুভরা আর বি উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের সব শিক্ষার্থী অকৃতকার্য (ফেল) হয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কলেজটি থেকে এবার চারজন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় নেয়। তাদের কেউ পাস করেনি। কলেজটিতে ১০ জন শিক্ষক রয়েছেন। কলেজটি ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
একজন অভিভাবক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ছেলেরা পড়ালেখায় চেষ্টা করেছে, কিন্তু সারা বছর যথাযথ ক্লাস না হওয়ায় এই ফল।
অন্যদিকে কলেজের এক শিক্ষক দাবি করেন, শিক্ষার্থীদের অনিয়মিত উপস্থিতি ও পাঠদানের ঘাটতির কারণে এমন ফল হয়েছে।
এ বিষয়ে বালুভরা আর বি উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডেজিআরা পারভিন বলেন, ‘এবার আমাদের কলেজ থেকে চারজন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। চারজনই অকৃতকার্য হয়েছে।’
এমন ফল কেন হলো—জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বলেন, এনটিআরসির যেসব শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন, তাঁদের বাসা দূরে হওয়ায় ঠিকমতো কলেজে আসেন না। শিক্ষার্থীও তেমন নেই। যার ফলে আগ্রহ নষ্ট হয়েছে।