মান্দায় রাস্তার পাশ থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি 

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় পাখি বেগম (৩০) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার হলুদঘর পশ্চিমপাড়া গ্রামে রাস্তার পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত পাখি বেগম মান্দা উপজেলার ভারশোঁ গ্রামের লবির উদ্দিনের মেয়ে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিবাহবিচ্ছেদের পর পাখি বেগম ঢাকায় গৃহকর্মীর কাজ করতেন। ঢাকায় থাকার সময় মান্দার পরানপুর মৎস্যজীবীপাড়ার জিয়ারুল ইসলামের ছেলে তাইজুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে তাঁরা বিয়ে করেন। দুই সপ্তাহ আগে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।

স্থানীয় এক বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে পাখি বেগমকে হলুদঘর গ্রামের মোড়ে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। এরপর আজ সকালে রাস্তার পাশে তাঁর লাশ পাওয়া যায়।

এদিকে ঘটনার পর থেকে তাইজুল ইসলাম ও তাঁর পরিবারের লোকজন গা ঢাকা দিয়েছে।

মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান বলেন, ‘সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছি। প্রাথমিকভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এই ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।’

