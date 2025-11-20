ধামইরহাটে ইউপি চেয়ারম্যান আটক

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার আড়ানগর ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান মোসাদ্দেকুর রহমানকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক মিটিং শেষে বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে আটক করা হয়।
ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাম জাফর আটকের বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন।
মোসাদ্দেকুর আড়ানগর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল কিনা তা জানা যায়নি।
ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে দুপুরে আটক করে।