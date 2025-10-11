হোম > সারা দেশ > নওগাঁ

আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার অভিযোগ

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 

আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার অভিযোগ করেছেন জমির মালিক। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর রাণীনগরে জমিতে আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্টের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে কালীগ্রাম ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা কমল চন্দ্র মহন্তের ছেলে কানাই চন্দ্র মহন্তের জমির ধান নষ্ট হয়। এ ঘটনায় আজ শনিবার দুপুরে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

জমির মালিক কানাই চন্দ্র মহন্ত জানান, গ্রামের দক্ষিণ পাশে সড়কসংলগ্ন ১৫ শতক জমিতে বিনা-১৭ জাতের ধান লাগিয়েছেন। ইতিমধ্যে ধানের শিষ বের হয়ে পাক ধরেছে। আগামী ১০-১৫ দিনের মধ্যেই ধান কাটা যেত। এরই মধ্যে শুক্রবার রাতে দুর্বৃত্তরা আগাছানাশক ছিটিয়ে জমির ধান নষ্ট করেছে। আজ সকালে জমিতে গিয়ে এ দৃশ্য দেখতে পান তিনি। কানাই অভিযোগ করেন, জমির মালিকানা নিয়ে একই গ্রামের মৃত চিত্তরঞ্জন চন্দ্রের ছেলে চমক চন্দ্র ও তাঁর মায়ের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে। তাঁরাই হয়তো আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করেছে।

এদিকে চমক চন্দ্রের মা মুক্তি রানী বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে বিরামপুরে ছেলেকে নিয়ে বাস করি। হরিপুর গ্রামে কানাইদের সঙ্গে জমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব চললেও আমরা জমির ধান নষ্ট করিনি। হয়তো তারা নিজেরাই এটা করে আমাদের ঘাড়ে দোষ দিচ্ছে, অথবা অন্য কেউ এটা করতে পারে।’

রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান বলেন, ‘জমিতে আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্টের ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

