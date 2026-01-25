হোম > সারা দেশ > নওগাঁ

ধামইরহাটে ট্রাকচাপায় প্রতিবন্ধী নারী নিহত

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 

গতকাল দিবাগত রাতে ধামইরহাট সরকারি এমএম ডিগ্রি কলেজের সামনে ট্রাকচাপায় নারী নিহত হন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর ধামইরহাটে বালু বহনকারী একটি খালি ড্রাম ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক প্রতিবন্ধী নারী নিহত হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার আমাইতাড়া বাজার এলাকায় ধামইরহাট সরকারি এমএম ডিগ্রি কলেজের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জয়পুরহাট থেকে ধামইরহাট হয়ে আমাইতাড়া যাচ্ছিল বালুবাহী খালি ট্রাকটি। রাতের কোনো এক সময় ট্রাকটি এমএম ডিগ্রি কলেজের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টিনশেডের চায়ের দোকান ও কলেজের প্রাচীর ভেঙে কলেজ মাঠের ভেতরে ঢুকে পড়ে। ওই চায়ের দোকানে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা প্রতিবন্ধী নারী ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মরদেহ থানায় নিয়ে গেছে। এই ঘটনায় চালক পালিয়ে গেলেও ট্রাকটি থানায় জব্দ করা হয়েছে। দুপুরে সড়ক দুর্ঘটনা আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

সম্পর্কিত

বদলগাছী সমাজসেবা অফিস: গরিবের চিকিৎসার টাকা লোপাট

ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

জামায়াতের চোখ ফোটাল বিএনপি, তারাই আবার ভয় দেখায়: সামসুজ্জোহা

নওগাঁয় ৪২ কেজি গাঁজাসহ যুবক আটক

নওগাঁয় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল মা-মেয়ের

নওগাঁয় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কমিটি থেকে ১০ জনের একসঙ্গে পদত্যাগ

বিনা মূল্যের প্রশিক্ষণেও টাকা নেওয়ার অভিযোগ

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

বদলগাছীতে সেতুর মুখে বড় গর্ত, ঝুঁকি নিয়েই যান চলাচল

মৌসুমের সর্বনিম্ন ৬.৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কাঁপছে নওগাঁ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা