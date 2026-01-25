ধামইরহাটে ট্রাকচাপায় প্রতিবন্ধী নারী নিহত

নওগাঁর ধামইরহাটে বালু বহনকারী একটি খালি ড্রাম ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক প্রতিবন্ধী নারী নিহত হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার আমাইতাড়া বাজার এলাকায় ধামইরহাট সরকারি এমএম ডিগ্রি কলেজের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জয়পুরহাট থেকে ধামইরহাট হয়ে আমাইতাড়া যাচ্ছিল বালুবাহী খালি ট্রাকটি। রাতের কোনো এক সময় ট্রাকটি এমএম ডিগ্রি কলেজের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টিনশেডের চায়ের দোকান ও কলেজের প্রাচীর ভেঙে কলেজ মাঠের ভেতরে ঢুকে পড়ে। ওই চায়ের দোকানে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা প্রতিবন্ধী নারী ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মরদেহ থানায় নিয়ে গেছে। এই ঘটনায় চালক পালিয়ে গেলেও ট্রাকটি থানায় জব্দ করা হয়েছে। দুপুরে সড়ক দুর্ঘটনা আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।