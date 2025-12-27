হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে মাজার ভাঙচুর ও মলমূত্র নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকজন জড়ো হন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে মাজারে ভাঙচুর ও মলমূত্র নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা হয়েছে। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরে মাজারের খাদেম মো. সাইদুর রহমান বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে গৌরীপুর থানায় মামলা করেছেন।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে টেঙ্গাপাড়া গ্রামে মোগল আমলের শাহজাহান উদ্দিন (রহ.) আউলিয়া নামের মাজার ভাঙচুর ও মলমূত্র নিক্ষেপ করার ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. জুয়েল মিয়া বলেন, ‘ভাঙচুরের খবর পেয়ে এসে দেখি, মাজারের মূল অংশের বাউন্ডারি ভাঙচুর করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাতের কোনো একসময়ে কারা এ কাণ্ড করেছে, তা বলা যাচ্ছে না।’

মাজারের খাদেম মো. সাইদুর রহমান (৭০) বলেন, ‘আমি প্রায় ৪০ বছর ধরে এই মাজারে আছি। কখনো এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। বাপ-দাদাদের কাছে জানতে পেরেছি, মোগল সম্রাটের আমলে এই মাজার এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছর হাজার হাজার ভক্ত এখানে আসে। এ ঘটনায় আমি বাদী হয়ে মামলা করেছি। ঘটনায় দায়ীদের বিচার দাবি করছি।’

গৌরীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুল হাসান বলেন, মাজার ভাঙচুর ও মলমূত্র নিক্ষেপের ঘটনায় মাজারের খাদেম মো. সাইদুর রহমান বাদী হয়ে মামলা করেছেন। তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে।

