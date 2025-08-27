হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

বাকৃবির হলে টাকা-মোবাইল ফোন চুরি, ক্ষুদ্ধ শিক্ষার্থীরা

বাকৃবি সংবাদদাতা

বাকৃবির আশরাফুল হক হল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) আবাসিক আশরাফুল হক হলে একাধিক শিক্ষার্থীর টাকা, মোবাইল ফোন চুরির ঘটনা ঘটেছে। তাদের অভিযোগ, সম্প্রতি হলের একাধিক রুম থেকে তাদের টাকাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ধারনা, বহিরাগত যুবকরা এসব চুরির ঘটনায় জড়িত। এসব চুরির ঘটনায় ক্ষুদ্ধ শিক্ষার্থীরা। তারা চুরি ঠেকাতে হল প্রশাসনের আরো তৎপর হওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

হলের শিক্ষার্থীরা জানান, গত ১৯ আগস্ট ২৪২ /ঙ রুম থেকে চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ইব্রাহিম ইসলাম জয়ের একটি স্মার্ট ফোন চুরি হয়। একই দিনে পাশের ২৪১ /ঙ রুম থেকে প্রায় আড়াই হাজার টাকা চুরি যায়। এর আগেও আরও কয়েকজন শিক্ষার্থী টাকা হারানোর অভিযোগ করেছেন।

শিক্ষার্থীদের ধারনা, এসব চুরির ঘটনার সঙ্গে বহিরাগতদের যোগসাজশ থাকতে পারে। তারা বলেন, প্রায়ই স্থানীয় কিছু যুবককে হলের দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকতে দেখা যায়। তারা মাঝে মধ্যে হলের গাছ থেকে ডাব, সুপারি চুরি করে। এবার সম্ভবত জানালার পাশ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে টাকা ও মোবাইল নিয়েছে তারা।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ইব্রাহিম ইসলাম জয় বলেন, “মোবাইল চার্জ দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি মোবাইল নেই। হল প্রশাসনকে জানালে তারা সিসিটিভি চেক করে এবং থানায় জিডি করতে বলে। তবে এর বাইরে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। হলে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। নিরাপত্তা জোরদার না করলে এরকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। ”

অন্য ভুক্তভোগী এক শিক্ষার্থী বলেন, “নাস্তা খেয়ে ফিরে এসে দেখি ওয়ালেট থেকে টাকা নেই। জানালার পাশের বুকশেলফ সরানো ছিল। বোঝা যাচ্ছে, গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে টাকা নিয়ে গেছে। চার বছরে এমন ঘটনা দেখিনি।”

এ বিষয়ে আশরাফুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আলম মিয়া বলেন, “১৯ আগস্ট কয়েকজন শিক্ষার্থীর টাকা ও মোবাইল চুরি হয়েছে। আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি। ধারণা করছি, চোর বহিরাগত কেউ। সামনের সিসিটিভি চেক করেও সন্দেহজনক কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে ভুক্তভোগীদের সহযোগিতায় প্রশাসন আন্তরিকভাবে কাজ করছে। ” তিনি আরও বলেন, “হলে বর্তমানে সিসিটিভির সংখ্যা অপ্রতুল। পুরো হল সিসিটিভির আওতায় নেই। একইসঙ্গে নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যাও যথেষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। দ্রুত নতুন সিসিটিভি বসানো ও নিরাপত্তা জোরদারের ব্যবস্থা করা হবে। ”

সম্পর্কিত

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

ত্রিশালে শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নিখোঁজ শিক্ষার্থীর লাশ ডোবা থেকে উদ্ধার

জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পেল ফুলবাড়িয়ার ঐতিহ্যবাহী লাল চিনি

কর্মকর্তা লাঞ্ছিত, সাবেক যুবদল নেতাকে অর্ধলক্ষ টাকা জরিমানা

প্রবাসীর হারিয়ে যাওয়া আইফোন–স্বর্ণালংকার ফেরত দিলেন বাকৃবি শিক্ষার্থী

ঢাবির প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত সেই ছাত্রলীগ নেতা রানা গ্রেপ্তার

মহাসড়কের পাশ থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ইয়াবাসহ ছাত্রদল নেতা র‍্যাবের হাতে ধরা, বহিষ্কার

ময়মনসিংহে কলেজছাত্র হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা