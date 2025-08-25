ঢাবির প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত সেই ছাত্রলীগ নেতা রানা গ্রেপ্তার

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে যুবলীগ নেতা মহিউদ্দিন রানাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে শহরের কাচারিপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সোমবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত বছরের ৫ আগস্ট নালিতাবাড়ীর বাস পোড়ানোসহ নাশকতার মামলায় মহিউদ্দিন রানাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
জানা গেছে, ২০১৭ সালে মহিউদ্দিন রানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম তাঁর কাছ থেকে পরীক্ষায় জালিয়াতিতে ব্যবহৃত ডিভাইস জব্দ করে।
ওই সময় তিনি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক ছিলেন। অভিযোগ ওঠার পর তাঁকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়।
২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট তাঁকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভাষ্য ছিল, রানা জালিয়াতির ডিভাইস সরবরাহ করেছিলেন।
পরে আলোচিত প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) যে অভিযোগপত্র আদালতে জমা দেয়, তাতেও মহিউদ্দিন রানার নাম ছিল।
এরপর ২০১৯ সালের নভেম্বরে যুবলীগের সম্মেলনের প্রায় এক বছর পর ২০২০ সালের ১৪ নভেম্বর ঘোষিত কমিটিতে তাঁকে সদস্য করা হয়। ২০১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও পৃথকভাবে ২০০ সদস্যের তালিকায় তাঁর নাম ছিল ১৮৬ নম্বরে।
উল্লেখ্য, নালিতাবাড়ীর ছেলে মহিউদ্দিন রানা ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় থাকার কারণে পড়াশোনায় তিনি অনিয়মিত হয়ে পড়েন বলে জানা গেছে।