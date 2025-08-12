হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

৫ পৃষ্ঠার নোট লিখে মেডিকেল শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ফাইল ছবি

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে শরিফা ইয়াসমিন সৌমা (২১) নামের এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। আজ মঙ্গলবার মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলের ৩১১ নম্বর কক্ষ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

সৌমা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং খুলনা খালিশপুরের তায়েদুর রহমান ও ফাতেমা আক্তার দম্পতির মেয়ে।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম ওই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, সৌমা শরীরে ইনজেকশন প্রয়োগ করে আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটি সুইসাইড নোট ও ইনজেকশনের সিরিঞ্জ জব্দ করেছে। প্রায় ৪-৫ পৃষ্ঠার দীর্ঘ এই সুইসাইড নোটে তিনি তাঁর মানসিক চাপ ও ব্যক্তিগত জীবনের নানা কষ্টের কথা লিখে গেছেন।

সহপাঠী ও বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সৌমা দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা এবং ব্যক্তিগত বিভিন্ন কারণে মানসিক চাপে ভুগছিলেন। তাঁর এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় সহপাঠী ও শিক্ষকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ওসি মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম জানান, সৌমার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে মরদেহ মর্গে সংরক্ষিত আছে।

তিনি আরও জানান, মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে ময়মনসিংহের পথে রওনা হয়েছেন সৌমার মা-বাবা। তাঁরা পৌঁছানোর পর পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

সম্পর্কিত

সাড়ে ১২ লাখ টাকা নিয়ে বের হয়ে নিখোঁজ, বিকাশকর্মীর লাশ উদ্ধার

৩ দিনের ছুটি নিয়ে ১৭ দিন অনুপস্থিত শিক্ষিকা, প্রতিবাদ করায় প্রধান শিক্ষককে মারধর

ঈশ্বরগঞ্জের সাবেক মেয়র হাবিব গ্রেপ্তার

আনন্দ মোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ, তালা

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

গারো পাহাড়ে হাতির সংকটময় জীবন

শেরপুর চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন স্থগিতের আদেশ আদালতের

অটোরিকশায় চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

নালিতাবাড়ীতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১০ বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, সেই বিএনপি নেতা বহিষ্কার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা