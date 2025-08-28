হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

শেরপুরে ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ

শেরপুর প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

শেরপুরে সৈয়দ আলী ওরফে চিকু মিয়া (৬৫) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাত বছর বয়সী কন্যাশিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে সদর থানায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টার লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী শিশুর বাবা।

পুলিশ ও ভুক্তভোগী শিশুর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী ওই শিশুর পরিবার দরিদ্র। শিশুটি স্থানীয় একটি এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণিতে পড়ে।

গত মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরের দিকে সৈয়দ আলী ওরফে চিকু মিয়া ওই শিশুকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যান। পরে চিকু মিয়া তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে ওই শিশু ভয়ে চিৎকার শুরু করে। ওই সময় চিকু মিয়া শিশুটিকে ছেড়ে দিলে সে দৌড়ে স্কুলে চলে যায় এবং তার শিক্ষিকাকে ঘটনার বিষয়ে জানায়।

পরে ঘটনার বিষয়ে মামলা করতে চাইলে চিকু মিয়ার ছেলে শফিকুল ইসলাম দানুসহ স্থানীয় কয়েকজন বিষয়টি মীমাংসার কথা বলে কালক্ষেপণ করেন।

ভুক্তভোগী শিশুর ভাই জানান, চিকু মিয়া বিকৃত রুচির মানুষ। আগেও তাঁর বিরুদ্ধে এমন ঘটনার একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

গত ২১ ফেব্রুয়ারিও তিনি একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। সে সময় বিষয়টি অর্থ ও প্রভাবের জোরে ধামাচাপা দিয়ে দেন তাঁরা।

এ ব্যাপারে শেরপুর সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘ওই ঘটনায় আজ বিকেলে ধর্ষণচেষ্টার একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। অভিযুক্ত চিকু মিয়াকে গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।’

ঘটনার পর চিকু মিয়াসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা পলাতক থাকায় অভিযোগের বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য জানা যায়নি।

সম্পর্কিত

বদলির প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, শিক্ষা অফিসে তালা

গফরগাঁওয়ে নদীতে ডুবে যুবকের মৃত্যু

কারও ব্যক্তিগত বক্তব্যের দায় দল নেবে না: এমরান সালেহ

ত্রিশালে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ২

‘জাতীয় কবিকে নিয়ে যে ধরনের গবেষণা হওয়া দরকার, তা হয়নি’

বাকৃবির হলে টাকা-মোবাইল ফোন চুরি, ক্ষুদ্ধ শিক্ষার্থীরা

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

ত্রিশালে শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নিখোঁজ শিক্ষার্থীর লাশ ডোবা থেকে উদ্ধার

জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পেল ফুলবাড়িয়ার ঐতিহ্যবাহী লাল চিনি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা