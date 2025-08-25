শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে আশিক মাহমুদ নামের এক ছাত্রদল নেতাকে ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)–১৪। আজ সোমবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। এর আগে গতকাল রোববার রাতে উপজেলার কালাকুমা বৈশাখী বাজার এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
গ্রেপ্তার আশিক মাহমুদ উপজেলার রামচন্দ্রকুড়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি। এ ঘটনার পর তাঁকে প্রাথমিক সদস্যসহ সব সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করেছে জেলা ছাত্রদল।
আজ শেরপুর জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাসেম আহমেদ বাবু সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক নাঈম হাসান উজ্জ্বল স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আশিক মাহমুদকে প্রাথমিক সদস্যসহ সব সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংগঠনের কোনো নেতা-কর্মীকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
র্যাব ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে উপজেলার কালাকুমা বৈশাখী বাজার এলাকায় র্যাব-১৪ অভিযান চালায়। এ সময় আশিক মাহমুদকে আটক করা হয়। তাঁর কাছ থেকে ১৪৫টি ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়েছে। পরে তাঁকে নালিতাবাড়ী থানায় সোপর্দ করে র্যাব। আজ দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠায় পুলিশ।
এ বিষয়ে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা আজকের পত্রিকাকে জানান, ১৪৫টি ইয়াবা বড়িসহ আশিককে আটকের পর গতকাল রাতে তাঁকে থানায় সোপর্দ করে র্যাব। আজ দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।