হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

২–৩ সপ্তাহ পর নির্বাচনী আমেজ জমে উঠবে: প্রেস সচিব

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামী দুই–তিন সপ্তাহ পর নির্বাচনী আমেজ জমে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ শুক্রবার বিকেলে ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নিয়ে কোনো সংশয় নেই, সব বাধা-সংশয় ধুয়েমুছে কেটে গেছে।

শফিকুল আলম বলেন, ‘অনেক বছর পর আমরা একটা রিয়েল ইলেকশন দেখব। বিগত ১৬ বছর হাসিনার আমলে আমরা ফেক ইলেকশন দেখেছি। আমরা সেই জায়গা থেকে সরে এসেছি।

‘এবার ইতিহাসের অন্যতম একটা বেস্ট ইলেকশন হবে। ইতিমধ্যে নির্বাচনী আমেজ শুরু হয়েছে। জামালপুর হালুয়াঘাটে দেখেছি নেতাদের প্যানা পোস্টার। দলগুলো যখন দুই-তিন সপ্তাহ পর থেকে প্রার্থীদের নাম দেওয়া শুরু করবে, তখন আরও নির্বাচনী পরিবেশ জমজমাট হয়ে উঠবে।’

জুলাই সনদ নিয়ে সব দল একমত হয়েছে জানিয়ে প্রেস সচিব বলেন, ‘আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ইসরায়েল থেকে তুরস্কের একটি বিমানে ইস্তাম্বুলের পথে রয়েছেন। সার্বক্ষণিক তাঁর খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। ইস্তাম্বুলে পৌঁছালে তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা যাবে—কবে বাংলাদেশে আসবেন।’

মতবিনিময় সভায় ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

ট্রেনে কাটা মরদেহের পকেটে চিরকুট—‘আমি মরে যাওয়াতে কাউকে দায়ী করবেন না’

ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে ধর্ম অবমাননার আসামি: ময়মনসিংহে ৫ পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

ভালুকায় বেতনের দাবিতে কারখানার শ্রমিকদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

মা-বাবাকে হত্যার পর লাশ পুঁতে রাখার অভিযোগ, ছেলে আটক

ময়মনসিংহে ভ্যানচালক হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড

সন্ধ্যা হলেই আমন খেতে চলে আসে বন্য হাতির পাল, দিশেহারা কৃষক

মৃত্যুর ১১ দিন পর ছেলেসন্তানের বাবা হলেন ফায়ার ফাইটার নূরুল হুদা

ময়মনসিংহে ‘জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের’ সদস্যদের আমরণ অনশন চলছে

বাকৃবির চুরি হওয়া ১৩টি ভেড়ার মধ্যে ৪টি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

ভালুকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা