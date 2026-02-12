হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে নিজেরাই এজেন্ট, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তাসহ বরখাস্ত ৩

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের একটি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে নিজেরাই এজেন্ট সেজে বসা কয়েকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ভালুকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে নিজেরাই এজেন্ট সেজে বসে থাকা ও ভোটারদের প্রকাশ্যে ভোট প্রদানে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বিরুনীয়া দাখিল মাদ্রাসা ও কংশেরকূল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে গিয়ে এই ঘটনা দেখা গেছে।

বিরুনীয়া দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, প্রতিটি বুথে এজেন্ট পরিচয়ে বসে আছে কয়েকজন যুবক। কিন্তু তাদের পরিচয়পত্রে লেখা নেই নিজের নাম বা কোন প্রার্থীর এজেন্ট তার বিষয়ে কিছু। শুধু প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর দেওয়া আছে।

এ বিষয়ে বিরুনীয়া কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার মুজিবুর রহমান বলেন, ‘আসলে, আমি একটু অসুস্থ্যবোধ করছিলাম তাই খেয়াল করিনি।’ এ সময় সংবাদকর্মীদের সামনেই এজেন্টদের নিজেদের প্রতীকের নাম লিখতে অনুরোধ করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন জানান, আসলে এই কেন্দ্রে ধানের শীষের প্রার্থীর এজেন্ট ও সমর্থকেরা অন্য প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে নিজেরাই এজেন্ট সেজে বসে আছে। প্রিসাইডিং অফিসার তাদের সহযোগিতা করেছে।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহ-১১ ভালুকা আসনের হরিণ প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মুহাম্মদ মোর্শেদ আলম মুঠোফোনে বলেন, ‘অনেক কেন্দ্র থেকে আমার এজেন্টদের বের করে দিয়ে এগুলো করছে ধানের শীষের প্রার্থীর সমর্থকেরা। এটা প্রহসনের নির্বাচন।’

এদিকে উপজেলার কংশেরকূল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে হরিণ প্রতীকের এজেন্টদের বের করে দেওয়া ও প্রকাশ্যে ভোট দেওয়ায় সহকারী প্রিসাইডিং ও দুজন পোলিং অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে ভালুকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ফিরোজ হোসেন বলেন, ‘প্রকাশ্যে ভোট প্রদানে বাঁধা না দেওয়ার অভিযোগে কংশেরকূল উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন সহকারী প্রিসাইডিং ও দুজন পোলিং অফিসার কে বরখাস্ত করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বিরুনীয়া দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সম্পর্কিত

খালিয়াজুরীতে জাল ভোট দিতে গিয়ে যুবক আটক

শেরপুরে ভোটকক্ষ থেকে ব্যালট বই ছিনতাই, এক ব্যক্তির ৩ বছরের কারাদণ্ড

‘ভোটে ঈদের আনন্দ পাচ্ছি’

ময়মনসিংহে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত, বিক্ষুব্ধ জনতার আগুন

দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপি নেতাকে না ধরলে ওসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: ময়মনসিংহের ডিআইজি

ময়মনসিংহে বাসস্ট্যান্ড ও রেলওয়ে স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড়, যানবাহনের ভাড়া কয়েক গুণ বৃদ্ধি

ময়মনসিংহে দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহে চাল ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা, লুটপাট

সভায় অংশ নিচ্ছেন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বিএনপি নেতা বিপ্লব, গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ

ময়মনসিংহ বিভাগ: ‘বিদ্রোহী’ ও জামায়াতের কৌশলে চ্যালেঞ্জের মুখে বিএনপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা