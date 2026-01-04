হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

এলপি গ্যাসের অতিরিক্ত দাম রাখায় ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি ও বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত সদর উপজেলার লিচুতলা ও খালইস্ট এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এলপি গ্যাস বিক্রয় প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ক্রয়ের রসিদ সংরক্ষণ করা হয়নি, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি এবং দোকানে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় এই জরিমানা করা হয়।

অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি: এলপিজির দামে নৈরাজ্য, অজুহাত আমদানি সংকট

এর মধ্যে লিচুতলা এলাকার মা স্যানিটারির মালিক মো. লুতফর রহমানকে ৫ হাজার টাকা, খালইস্ট এলাকার মেসার্স হাজী আলী ট্রেডার্সের ম্যানেজার মোহাম্মদ রিফাতকে ৫ হাজার টাকা এবং একই এলাকার আইআর স্যানিটারির ম্যানেজার মো. আব্দুর রহমানকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করে জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. জামাল উদ্দিন মোল্লা ও সদর থানা-পুলিশের একটি দল।

