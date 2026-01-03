বিচার নিয়ে তাড়াহুড়োর সুযোগ নেই: হাদি হত্যার বিচার নিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন বলেছেন, বিচার নিয়ে তাড়াহুড়ো করার কোনো সুযোগ নেই। হাদি হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তবে এখনো শতভাগ নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না আসামিরা কোথায় অবস্থান করছে। আমরা কিছু ইঙ্গিত পেয়েছি, সম্ভবত তারা সীমান্ত পার হয়ে গেছে। নির্দিষ্টভাবে যদি কোনো জায়গা চিহ্নিত করা যেত, তাহলে বলা যেত তারা ভারতে রয়েছে।
শনিবার সকাল থেকে মুন্সিগঞ্জে জুলাই আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।
এর আগে বেলা ১১টার দিকে মুন্সিগঞ্জ শহরের দক্ষিণ কোটগাঁওয়ে অবস্থিত জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।
পরে তিনি শহরের উত্তর ইসলামপুর এলাকায় জুলাই আন্দোলনে শহীদ তিনজনের কবর জিয়ারত করেন এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর নেন।
দুপুর ১২টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় জেলার সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
সভায় জেলা প্রশাসক সৈয়দা নুরমহল আশরাফী, পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম (পিপিএম)সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।