টঙ্গিবাড়ীতে নৌ পুলিশের অভিযানে ৭০ কেজি জাটকা জব্দ

টঙ্গীবাড়ী (মুন্সিগঞ্জ) প্রতিনিধি 

জাটকা জব্দের পর সেগুলো এতিমখানায় বিতরণ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার দিঘিরপাড় মাছ বাজারে অভিযান চালিয়ে ৭০ কেজি জাটকা ইলিশ জব্দ করেছে নৌ পুলিশ। বুধবার (৪ মার্চ) সকাল পৌনে ৭টার দিকে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

নৌ পুলিশ সূত্র জানায়, সরকারের চলমান বিশেষ জাটকা নিধন প্রতিরোধ কর্মসূচির অংশ হিসেবে উপজেলার চর আব্দুল্লাহপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির এসআই পরিতোষ চন্দ্র সরকারের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স দিঘিরপাড় মাছ বাজারে অভিযান চালায়। এ সময় বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে রাখা ৭০ কেজি জাটকা জব্দ করা হয়।

অভিযানকালে জাটকা বিক্রির সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে নৌ পুলিশ। পরে জব্দ করা জাটকা পার্শ্ববর্তী বেশনাল মদিনাতুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

নৌ পুলিশ আরও জানায়, ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রজনন সুরক্ষায় সরকার নির্ধারিত সময়ে জাটকা আহরণ, পরিবহন, মজুত ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জাটকা সংরক্ষণে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

