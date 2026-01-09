হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

ঘন কুয়াশায় এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, সুপারভাইজার নিহত

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

র্ঘটনাকবলিত বাসটি থেকে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করা হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঘন কুয়াশার কারণে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান অংশে থেমে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিয়েছে যাত্রীবাহী বাস। এতে বাসের সুপারভাইজার নিহত হয়েছেন। আহত হন অন্তত ছয় যাত্রী। আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) ভোরে সিরাজদিখান উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের নিমতলা রেলস্টেশন-সংলগ্ন এক্সপ্রেসওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সুপারভাইজারের নাম তারেক। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার বাসিন্দা।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সূত্র জানায়, ভোর ৫টার দিকে ঢাকামুখী লেনে এক্সপ্রেসওয়ের পাশে থেমে থাকা একটি পণ্যবাহী ট্রাককে পূর্বাশা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস সজোরে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ভেতরে থাকা যাত্রীরা আটকা পড়েন। ঘটনাস্থলেই সুপারভাইজারের মৃত্যু হয়। আহত হন বেশ কয়েকজন। খবর পেয়ে শ্রীনগর ও সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালান। দুর্ঘটনার পর এক্সপ্রেসওয়ের ওই অংশে কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলেও পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতায় পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, ভোরের দিকে এক্সপ্রেসওয়ে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। ফলে দৃশ্যমানতা ছিল অত্যন্ত কম। কুয়াশার কারণে থেমে থাকা ট্রাকটিকে দেখতে না পেয়ে বাসটি পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন এবং কয়েকজন আহত হন।

হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) টি এম মাহমুদুল হক বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ঘন কুয়াশা ও অতিরিক্ত গতির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত তারেক বাসটির সুপারভাইজার ছিলেন। আহত ছয়-সাতজনকে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

