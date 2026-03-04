হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে দুই যুবকের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় চোর সন্দেহে এলাকাবাসীর গণপিটুনিতে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার (৪ মার্চ) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার সাতঘরিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের গোয়ালিমান্দ্রা বেদেপল্লি এলাকার বাসিন্দা মো. সাগর (৩২) ও সানারুল (৩৪)।

জানা গেছে, উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ছাগল, মুরগিসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি করতেন সাগর ও সানারুল। এ ছাড়া তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুতের তার ও মালপত্র চুরির অভিযোগও ছিল। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে সাগর ও সানারুল সাতঘরিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের বিদ্যুতের তার চুরি করে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ওই এলাকার এক মুরগির খামারি সন্দেহবশত তাঁদের আটকান। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁদের কাছ থেকে চুরি করা বিদ্যুতের তার উদ্ধার করা হয়। এলাকায় একাধিকবার চুরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা স্থানীয়রা ওই দুই যুবককে মারধর শুরু করেন। অভিযোগ রয়েছে, রাতভর গাছের সঙ্গে বেঁধে দফায় দফায় তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। আজ বুধবার সকাল ৯টার দিকে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে সাগর ও সানারুলকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে লৌহজং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। সেখানে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।

লৌহজং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, সকাল ৯টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। হাসপাতালে পাঠানোর পর তাঁদের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়া যায়। ওসি আরও বলেন, ‘স্থানীয়ভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, নিহত দুজন পেশাদার চোর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে লৌহজং থানায় চুরির কোনো মামলা ছিল না। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।’

