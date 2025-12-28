হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

গণভোটের প্রচারণায় মুন্সিগঞ্জে ভোটের গাড়ি ‘সুপার ক্যারাভান’

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

আজ মুন্সিগঞ্জ শহরের পুরোনো কাচারি এলাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে ‘ভোটের গাড়ি’। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন এবং ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রচারণায় নেমেছে বিশেষায়িত যান ‘সুপার ক্যারাভান’। এই প্রচারণার অংশ হিসেবে আজ রোববার (২৮ ডিসেম্বর) মুন্সিগঞ্জ শহরের পুরোনো কাচারি এলাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে সকাল থেকে আড়াই ঘণ্টা অবস্থান করে ‘ভোটের গাড়ি’।

এ সময় জেলা প্রশাসক সৈয়দা নুরমহল আশরাফী, পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলমসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।জেলা প্রশাসক সৈয়দা নুরমহল আশরাফী বলেন, ‘ক্যারাভান থেকে আগামী সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদের ওপর প্রস্তাবিত গণভোটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও এর তাৎপর্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়।

আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য-সংবলিত ক্যারাভানটি নাগরিকদের ভোটাধিকার এবং রাষ্ট্রীয় সংস্কারের বিষয়ে সচেতন করতে সারা দেশে পরিভ্রমণ করছে।’

মুন্সিগঞ্জ সদরের এই বিশেষ প্রচারণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে এবং নির্বাচন ও গণভোট-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার দুই শতাধিক লোক উপস্থিত হয়।

