সিরাজদিখানে তিন ইটভাটায় ৯ লাখ টাকা জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

ইটভাটায় অভিযান। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে কৃষিজমির উপরিভাগের মাটি (টপ সয়েল) ব্যবহার করে ইট প্রস্তুত করায় তিনটি ইটভাটাকে মোট ৯ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার বেলা ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলার লতব্দী ও বালুচর ইউনিয়নে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুম্পা ঘোষ।

এ সময় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন লঙ্ঘনের দায়ে মেসার্স খোশাল মাদবর ব্রিকসের ম্যানেজার বনি আমিনকে ২ লাখ টাকা, মেসার্স সামাদ ব্রিকসের ম্যানেজার লালনকে ২ লাখ টাকা এবং ইকো সিরামিকস লিমিটেডের ম্যানেজার ইমতিয়াজ মামুনকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ নিয়ে মোট জরিমানার পরিমাণ দাঁড়ায় ৯ লাখ টাকা।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. তৌহিদুল ইসলাম বারি, জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র কেমিস্ট মো. ছানোয়ার হোসেন এবং সিরাজদিখান থানা-পুলিশের একটি দল।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুম্পা ঘোষ জানান, জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া কৃষিজমির উর্বর মাটি ব্যবহার করা আইনের লঙ্ঘন। এ কারণে জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মিত লাইসেন্স হালনাগাদ, পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন এবং ইট প্রস্তুতে কৃষিজমির মাটি ব্যবহার না করার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

