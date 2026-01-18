হোম > সারা দেশ > মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে হিটার মেশিন বিস্ফোরণে নিহত ১

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে রশনী পলি ফাইবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ফ্যাক্টরিতে থারমাল অয়েল হিটার মেশিন বিস্ফোরণে মো. আসাদুল ইসলাম (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার সরকার বাজার এলাকার রশনী পলি ফাইবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ফ্যাক্টরির থারমাল ওয়েল হিটার মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের সময় ব্যাক ফায়ার করায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তি ফ্যাক্টরির সহকারী  ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর বাড়ি গাইবান্ধা জেলায়। আহত ব্যক্তিরা হলেন বয়লারের হেলপার মো. আব্দুল হাকিম, ইলেকট্রিশিয়ান মো. আব্দুল বাশার চেস্তি ও গোলাম রব্বানী।

রশনী পলি ফাইবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের রেসিডেন্স ম্যানেজার শাকিল আহমেদ আজ বিকেলে বলেন, গতকাল রাতে ফ্যাক্টরিতে থার্মাল অয়েল হিটার মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের সময় ব্যাকফায়ার করায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ফ্যাক্টরির সহকারী ম্যানেজার মো. আসাদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। অন্য আহত তিনজন চিকিৎসাধীন।

বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য চার সদস্যের কমিটি করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।

এ বিষয়ে শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) কর্মকর্তা শেখ জহিরুল ইসলাম মুন্না বলেন, গতকাল রাতে রশনী পলি ফাইবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ফ্যাক্টরিতে মেশিন বিস্ফোরণে নিহতের ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

