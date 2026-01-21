হোম > সারা দেশ > মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মন্নান, খেলাফতের প্রার্থী আহমদ বিলাল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে মৌলভীবাজার-৩ আসনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করে লড়াইয়ে রয়ে গেছেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আব্দুল মন্নান। আজ বুধবার তাঁকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকও দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে এই আসনে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী খেলাফত মজলিসের আহমদ বিলালসহ নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

প্রতীক বরাদ্দের পর ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী খেলাফত মজলিসের আহমদ বিলাল বলেন, ‘খেলাফত মজলিস ও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে তাঁরা চেষ্টা করছেন আব্দুল মন্নান নির্বাচনে না দাঁড়ানোর জন্য। এ বিষয়ে অন্যরা হাসাহাসি করছেন। আব্দুল মন্নান ভাই নির্বাচন করবেন বলে পরিশ্রম করেছেন। তবে জোট আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে। আমি আশাবাদী তিনি আমাকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন।’

প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করার বিষয়ে জানতে জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মন্নানের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে সৌরভ নামের একজন বলেন, মোবাইল ফোন আব্দুল মন্নানের কাছে নেই। তিনি চিন্তা করছেন নির্বাচন করবেন কি না।

উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে কর্মী-সমর্থকেরা ঘিরে রাখায় জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মন্নান মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারেননি বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। বিকেলে দলীয়ভাবে জামায়াতের পক্ষ থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলেও রিটার্নিং কর্মকর্তা বিষয়টি আমলে নেননি।

