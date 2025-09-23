গাংনীতে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের চরগোয়াল গ্রাম থেকে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানার পুলিশ।
মঙ্গলবার সকালে উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের ক্লাব বাজারের রহিতুল্লাহ সুপার মার্কেটের সামনে থেকে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের ক্লাব বাজারের রহিতুল্লাহ সুপার মার্কেটের সামনে থেকে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমাসদৃশ বস্তু দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে গাংনী থানার পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে বস্তু দুটি উদ্ধার করে। ধারণা করা হচ্ছে, এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কেউ এগুলো করছে। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল। তিনি আজকের পত্রিকাকে জানান, উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে বোমাসদৃশ বস্তু রয়েছে এমন খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। এর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের শনাক্ত করার জন্য পুলিশ মাঠে কাজ করছে।