মানিকগঞ্জে ছুরিকাঘাতে স্কুলছাত্রকে হত্যা

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় রাব্বি (১৭) নামের এক স্কুলছাত্রকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের পুটাইল এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। নিহত রাব্বি পুটাইল ইউনিয়নের কাফাটিয়া গ্রামের মানিক মিয়ার ছেলে। সে কাফাটিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। আটক দুজন হলো পুটাইল এলাকার শিশির আহমেদ (১৭) এবং একই এলাকার আবদুল কাউয়ুম (১৭)।
সদর থানা-পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার পুটাইল এলাকায় কালীগঙ্গা নদীর তীরে লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে মেলার আয়োজন করেন স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে স্কুলছাত্র রাব্বি ওই মেলায় যায়। মেলায় প্রবেশের সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত রাব্বিকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে জেলা সদরে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাত সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
আজ রোববার সকালে নিহত রাব্বির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।
এ ব্যাপারে সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, কী কারণে ওই স্কুলছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করা হয়েছে। নিহত স্কুলছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে।