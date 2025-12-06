হোম > সারা দেশ > মানিকগঞ্জ

কালীগঙ্গায় ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের কালীগঙ্গা নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে সদর উপজেলার গিলন্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলো মোহাম্মদ আকবর হোসেনের ছেলে জুনায়েদ (৩) এবং আলী আজগরের ছেলে জামিল (৩)। তারা সম্পর্কে আপন চাচাতো ভাই।

পুলিশ ও মৃতদের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দুই চাচাতো ভাই বাড়ির পাশের খোলা মাঠে খেলা করছিল। এ সময় পরিবারে অজান্তে তারা দুজনে বাড়ির পাশে কালীগঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। এ সময় পরিবারের লোকজন তাদের খুঁজতে খুঁজতে কালীগঙ্গা নদীর তীর থেকে দুই শিশুকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। স্থানীয় মুন্নু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, ‘গিলন্ড এলাকায় পানিতে গোসল করতে নেমে দুই শিশুর মৃত্যুর খবর শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’

সম্পর্কিত

অভিযোগের পাহাড় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে

মানিকগঞ্জে জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে দুর্বৃত্তদের আগুন, পুড়ে গেছে নিচের অংশ

একটি গুপ্ত গ্রুপ ষড়যন্ত্র করছে, সজাগ থাকতে হবে: আফরোজা খানম

মানিকগঞ্জে ৮২ জাতের ধান চাষে গবেষণা, প্রত্যন্ত গ্রামে নিরাপদ কৃষির নতুন স্বপ্ন

সিংগাইরে নিখোঁজ ব্যক্তির মাথা থেঁতলানো লাশ মিলল রাস্তার পাশে

মানিকগঞ্জে বাউলভক্তদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা

মানিকগঞ্জে ‘তৌহিদি জনতা’র ব্যানারে বাউল আবুল সরকারের ভক্তদের ওপর হামলা, আহত ৩

ধর্মীয় কটূক্তির অভিযোগের মামলায় বাউল আবুল সরকার গ্রেপ্তার

স্কুলবাসে আগুন দিয়ে চালক হত্যা, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

শিবালয়ে গ্রামীণ ব্যাংকে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা