ফসলি জমি থেকে পরিত্যক্ত গ্রেনেড উদ্ধার

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 

উদ্ধার হওয়া গ্রেনেড। ছবি: আজকের পত্রিকা

লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলায় ফসলি জমিতে কাজ করার সময় একটি পরিত্যক্ত গ্রেনেড পাওয়া গেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বড় কমলাবাড়ী পশ্চিমপাড়া এলাকার আব্দুল আজিজের জমি থেকে গ্রেনেডটি উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বাড়ির পাশে নিজের ফসলি জমিতে সেচকাজের ড্রেন তৈরি করছিলেন আব্দুল আজিজ। এ সময় কোদালে হঠাৎ আনুমানিক ৬০০ গ্রাম ওজনের গ্রেনেডটি উঠে আসে। খবর পেয়ে আদিতমারী থানা-পুলিশ গ্রেনেডটি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে। এটি মুক্তিযুদ্ধ সময়ের গ্রেনেড হতে পারে বলে স্থানীয়রা ধারণা করছেন।

কৃষক আব্দুল আজিজ বলেন, ‘ফসলি জমিতে সেচের জন্য পানি নিতে মাটি দিয়ে ড্রেন তৈরি করছিলাম। হঠাৎ কোদালে এই বস্তুটি উঠে আসে। পরে গ্রামের লোকজন দেখে জানায় যে এটি গ্রেনেড। পরে পুলিশে এসে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।’

আদিতমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী আকবর বলেন, পরিত্যক্ত গ্রেনেডটি উদ্ধার করা হয়েছে। এটি মুক্তিযুদ্ধের সময়ের হতে পারে। সেনাবাহিনীর বোমা ডিস্পোজাল টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে।

