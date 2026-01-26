হোম > সারা দেশ > লালমনিরহাট

যারা থানা পোড়াল, তাদের বিরুদ্ধে বললে গরু চুরি মামলার আসামি করা হচ্ছে: রাঙ্গা

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 

পাটগ্রামে নির্বাচনী গণসংযোগে মসিউর রহমান রাঙ্গা। ছবি: আজকের পত্রিকা

লালমনিরহাট-১ আসনে জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী ও দলের সাবেক মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা বলেছেন, ‘অনেক থানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা থানা পুড়ল, তারা যখন দ্বন্দ্ব করে, তখন কোনো ওসির সাহস হয় তাদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার। প্রশাসন অনেকটা লাল ফিতায় বন্দী।

‘এতে জনগণের ক্ষতি হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কথা বললে গরু চুরির ১৫২ নম্বর আসামি করা হচ্ছে। অপরাধী হলে নিয়মমাফিক আমার বিচার হোক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও বিচার হোক।’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আজ সোমবার লালমনিরহাটের পাটগ্রামে গণসংযোগকালে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

মসিউর রহমান রাঙ্গা বলেন, ‘আমরা একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছি। প্রতিদিন বাধার মুখে পড়ছি। কারা করেছে, তা সকলে জানেন। এ ধরনের কর্মকাণ্ড যদি অব্যাহত থাকে, তবে নির্বাচনে সহিংসতা অনিবার্য হয়ে যাবে। প্রশাসন যদি এটাকে রুখতে না পারে, তবে নির্বাচন মূল্যহীন হয়ে পড়বে। সুতরাং, প্রশাসনের উচিত এখনই পদক্ষেপ নেওয়া।’

জাপা নেতা বলেন, ‘আমরা তো দোসরই, আমরা তো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি, আমরা আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভায় ছিলাম। তাদের সঙ্গে আমাদের আঁতাত ছিল। আমরা তো অস্বীকার করছি না।

‘আমরাও জুলাই আন্দোলনের পক্ষেই ছিলাম। বড় অংশ নির্বাচনের বাইরে, আমরাও যদি বাইরে চলে যাই, তবে দেশে বড় শূন্যতা দেখা দেবে। তখন আগামী সরকারের স্থায়িত্ব নিয়েও কথা আসবে।’

প্রশাসনের সমালোচনা করে রাঙ্গা বলেন, ‘প্রশাসন কখনোই নিরপেক্ষ থাকে নাই, বিভিন্ন কারণে তাদের একটু সরে যেতে হয়। স্বাধীনতার পর থেকে একটি বারও নিরপেক্ষ ছিল না। এখনো নিরপেক্ষ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ডিসি-ইউএনওরাও এখনো নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছে না।’

